Le panda roux du zoo de Lille est mort

Elle avait atteint l’âge vénérable de 17 ans, ce qui faisait d’elle l’un des plus vieux pandas roux des zoos européens. Plutôt pas mal quand on sait que l’espèce a une espérance de vie d’environ 10 ans en captivité. Mais, forcément, Zuu-An souffrait de gros problèmes de santé liés à son grand âge et, malgré tous les efforts des vétérinaires, le petit panda roux du zoo de Lille (que fréquentent beaucoup d’habitants de Wallonie picarde) vient donc de s’éteindre.

VDN