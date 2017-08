Ferme pédagogique du parc du Lion (Wattrelos) : 4 chèvres sont mortes à cause des visiteurs

Sur les 10 chèvres nourries et soignées par les bénévoles et les agents municipaux, 4 sont mortes ces dernières semaines. Trois avaient à peine cinq mois.

« Une chèvre ne mange pas de pain, et encore moins des céréales au chocolat ou des friandises ! On ne sait plus en quelle langue le dire et l’écrire », clame le président de l’association.

