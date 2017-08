Attaque en Finlande: Abderrahman Mechkah, 18 ans, identifié comme le principal suspect!

Le tribunal de Turku en Finlande a annoncé avoir identifié Abderrahman Mechkah, 18 ans, comme le principal suspect de l’attaque qualifiée de «terroriste» par les autorités finlandaises, qui a fait deux morts et huit blessés vendredi.

La police avait auparavant indiqué que le suspect était un demandeur d’asile marocain qui avait délibérément visé des femmes à Turku (sud-ouest). Le tribunal n’a pas indiqué la nationalité du suspect.

Vendredi, un jeune homme a tué deux femmes au couteau, et blessé huit autres personnes sur la Place du marché de Turku. La police avait rapidement arrêté le suspect, le blessant par balle à la jambe. Arrivé en Finlande en 2016, il ciblait particulièrement les femmes, selon les autorités. Pour rappel, les victimes, âgées de 15 à 67 ans, sont huit femmes et deux hommes. Ces deux derniers ont tenté d’aider une victime et d’arrêter l’assaillant. Dimanche, la police, qui ignorait le mobile exact de l’assaillant toujours hospitalisé, n’avait pas encore pu l’interroger