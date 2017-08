Une violente altercation a eu lieu ce lundi vers 14h30 à la rue de Monnel à Tournai. Un homme a été poignardé par un autre. Pour le moment, nous n’en savons pas plus sur les circonstances et la gravité des blessures.

On sait juste que trois personnes, une femme et deux hommes ont eu un violent échange rue de Monnel. La police et une ambulance étaient sur place. Il y a eu plusieurs arrestations.