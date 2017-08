Anderlecht: après un bilan de 4 points du 12, René Weiler doit encaisser les critiques

Vaincre et convaincre. C’était la mission d’Anderlecht contre Saint-Trond lors du premier match dominical de la 4e journée de la Jupiler Pro League de football. À l’arrivée il a au contraire été vaincu (2-3), les Trudonnaires – et leur nouvel entraîneur Jonas De Roeck – ayant eux convaincu. Une défaite surprise qui laisse déjà planer un parfum de crise au-dessus du stade Constant Vanden Stock. Les joueurs, en particulier l’attaque, et surtout le coach sont dans le viseur des observateurs.

En Flandre, la presse ne s’est en tout cas pas privée de remettre en cause le travail de René Weiler. Le journal Het Laatste Nieuws, d’abord, ne comprend pas pourquoi il réclame du renfort. « Il faut plus qu’un nouvel attaquant et qu’un nouveau défenseur central pour que les Mauves se mettent à jouer au football. À commencer par un plan tactique. Il n’y en a pas actuellement. Apparemment, il y a très peu d’entraînements tactiques à Neerpede. »

Dans ses colonnes, le quotidien évoque aussi le rôle de Sven Kums, pas encore clairement défini par René Weiler. « Pour le moment, le Soulier d’Or 2015 n’est seulement qu’un récupérateur, pas un chef d’orchestre. Il a pourtant toutes les qualités pour l’être. » Des critiques claires mais peut-être prématurées pour un homme encore adulé il y a quelques semaines, lorsqu’il avait permis à Anderlecht de récupérer le titre de champion. Mais souvent, c’est évidemment l’entraîneur qui est en première ligne lorsque la tempête s’abat sur ses troupes. Histoire de protéger des joueurs qui sont, avant tout, les responsables de cet échec.

Beric (Saint-Etienne) dans le viseur

En attendant, Anderlecht espère encore trouver un nouvel élément pour venir compléter son armada offensive. L’attaquant Robert Beric (26 ans), actif en Ligue 1 sous les couleurs de Saint-Etienne, serait dans le viseur du club. Mais il est sous contrat jusqu’en 2019.

Les changements dans le onze n’ont rien changé face à Saint-Trond

Par rapport au onze bruxellois qui avait bu la tasse il y a une semaine à Charleroi, René Weiler avait fait trois changements de joueurs dans son onze : Bruno, Kiese Thelin et Onyekuru renvoyant Appiah et Teodorczyk sur le banc tandis que Trebel, blessé, était forfait. Au niveau de la position des joueurs, trois titulaires de la semaine passée étaient toujours sur le pré, mais dans des rôles différents. En effet, Hanni retrouvait une position axiale, derrière l’attaquant, et Kums reculait donc un peu dans le triangle médian, tandis que Chipciu se retrouvait back droit, où il avait déjà dû terminer plusieurs rencontres cette saison.

Et si le coach suisse n’avait pas d’autre choix que de prendre de telles décisions compte tenu du triste spectacle proposé et du manque d’opportunités créées à Charleroi une semaine auparavant, ses changements n’ont pas eu les effets escomptés. Massimo Bruno a marqué le but d’ouverture, mais il le doit en (très) grande partie à la bourde de Pirard sur sa frappe du droit qui n’aurait jamais dû terminer au fond des filets.

Pour le reste, le jeune papa n’a guère réussi à faire la différence et a, comme le reste de ses équipiers du secteur offensif, eu beaucoup de déchet dans le dernier geste. Techniquement, il a toutefois eu certains mouvements intéressants, mais pas suffisamment pour remettre à mal sur le long terme l’avantage, du moins aux yeux de René Weiler, que possède Alexandru Chipciu sur lui. Par contre, si le Roumain, en peine en ce début de saison, peut revendiquer de jouer sur le flanc droit, c’est désormais au tour d’Emmanuel Sowah d’avoir le droit de plaider sa cause au back. Après une saison d’acclimatation et une préparation durant laquelle il a alterné le chaud et le froid, le Ghanéen mérite une chance. Car ce dimanche, l’ancien du Steaua a énormément souffert face à Jordan Botaka. Pas aidé il est vrai par le marquage trop large de Kara Mbodji sur le but égalisateur, il s’est fait déposer sur le(s) 1-2, aussi bien le premier, logiquement annulé pour hors-jeu, que le second, qui a permis à Jonathan Legear de marquer face à ses anciennes couleurs, comme il l’avait déjà fait lors de son passage au Standard. Offensivement, il a tenté d’apporter davantage que ne le fait Dennis Appiah, du moins au niveau de la qualité de centre, mais cela n’a pas suffi à sauver un match raté pour Chipciu.

En attaque, Isaac Kiese Thelin, de retour dans le onze de base pour la première fois depuis le match à Bruges en Playoffs 1- quand il avait également profité de la méforme de Lukasz Teodorczyk –, il n’a pas gagné davantage de points que ses équipiers du flanc droit. Jamais en position de finition, contrairement à « Teo », il n’a pas pris le dessus sur le duo Teixeira-Kotysh et s’est même régulièrement retrouvé obligé de faire des « fautes offensives », plus ou moins jugées sévèrement par l’arbitre. Remplacé peu après l’heure de jeu, le Suédois risque bien de retrouver le banc des remplaçants, d’autant que son concurrent polonais a retrouvé le chemin des filets. Quant à Henry Onyekuru, sa vitesse et ses qualités techniques ont fait mal à la défense trudonnaire, comme en témoigne la phase du penalty sur laquelle Kitsiou, assez incroyablement passé à côté de la jaune ce dimanche, a commis l’irréparable en accrochant le Nigérian dans le grand rectangle. Plusieurs fois pris de vitesse par le même Henry, le défenseur de Saint-Trond a souffert, mais le néo-Anderlechtois n’en a pas toujours profité pleinement. C’est souvent de lui qu’est venu le danger, mais il a aussi gaspillé certaines occasions qu’un attaquant de sa trempe doit être capable de transformer en but. Il est toutefois le seul remplaçant dont on peut dire qu’il a marqué les esprits dans le bon sens ce dimanche.

Quant à René Weiler, il a une semaine pour trouver la bonne formule, qui n’était donc pas celle du coup d’envoi ce dimanche.