Une nouvelle chaîne TV va remplacer AB4: ABXplore!

«ABXplore sera entièrement consacrée au documentaire mais pas de manière traditionnelle», explique Richard Maroko, directeur général adjoint du groupe AB. «Ce sera plus proche du divertissement, avec des documentaires rythmés, incisifs. Un format inédit.»

Ces «documentaires spectacles» ou «cinéma du réel», selon les termes de Philippe Zrihen, directeur général d’ABXplore, ne seront pas produits par AB lui-même. Le groupe a conclu divers partenariats avec des producteurs internationaux tels que A&E, BBC, National Geographic et Discovery.

Pour Richard Maroko, cette nouvelle chaîne devrait compléter AB3, dont l’audience est essentiellement féminine. «La tonalité sera plus masculine, on y parlera d’aventure, d’automobile, de sciences... Ce sera très fort, prenant, spectaculaire, rapide.»

«Nous devons aller chercher une audience ailleurs, en proposant des alternatives», défend M. Maroko. Il faut dire que le marché publicitaire belge francophone, déjà sous tension, se tend encore plus avec l’annonce de l’arrivée de TF1 sur le marché. La chaîne télévisée française va prochainement proposer des décrochages publicitaires ciblés pour la Belgique.

Le projet d’ABXplore, en réflexion depuis plus d’un an, «tombe bien car il nous permettra de soutenir notre régie publicitaire. Dans un marché tendu, il vaut mieux être offensif. (...) Ce n’est pas en faisant la même chose que TF1 mais moins bien et moins fort qu’on y arrivera. Avec une offre alternative, on attire aussi d’autres annonceurs», souligne le directeur adjoint d’AB.

ABXplore sera commercialisée, comme AB3, par la régie publicitaire de la RTBF, RMB. Ses programmes seront dévoilés en direct le 13 septembre prochain. Remplaçant AB4, la chaîne sera directement distribuée par les principaux opérateurs en Belgique francophone comme Voo, Proximus ou Telenet.