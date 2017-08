Des transporteurs néerlandais dénoncent des couacs avec le prélèvement kilométrique belge

Les chauffeurs de camions néerlandais affirment par exemple qu’il n’est pas possible de savoir si leur boîtier fonctionne. Ils déplorent en outre que, lors de contrôles, les inspecteurs perçoivent toutes les amendes en suspens, même celles qui font l’objet d’une contestation en bonne et due forme.

La ministre néerlandaise des Infrastructures, Melanie Schultz van Haegen, a pris contact avec Viapass. « Avant l’été, nous avions déjà eu un contact avec TLN », explique le patron de Viapass, Johan Schoups. « Il y a été question d’innombrables amendes mais ils n’ont été en mesure de présenter que deux dossiers concrets. Depuis lors, nous n’avons plus entendu parler d’eux. Et maintenant, ils reviennent via la ministre et la presse. Que dois-je en dire ? »

Selon Johan Schoups, le système fonctionne correctement. « Sur 400.000 contrôles journaliers, nous n’avons même pas 10 plaintes », poursuit le responsable de Viapass, qui conteste, au passage, qu’il soit impossible de savoir si le boîtier fonctionne ou pas. « Nous allons encore une fois prendre contact avec TLN et leur demander de nous donner des cas concrets. »