Comines: 91ème année pour la ducasse des 5 chemins

Ce week-end, la ducasse des cinq chemins revient pour sa 91ème édition. Les riverains de la rue Paul-Demade et les visiteurs auront l’occasion de découvrir divers artistes, de s’initier à des activités et de voir le cortège d’ouverture ou encore des spectacles. De bons moments à passer en famille ou entre amis.

C. P.

Pendant quatre jours, du vendredi 25 au lundi 29 août, la rue Paul-Demade est fermée pour cause de ducasse. Un chapiteau est construit pour accueillir les centaines de riverains et de visiteurs pour l’une des brocantes les plus en vue de Comines-Warneton.

