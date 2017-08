Mouscron: le Centre éducatif européen en chantier, comme son quartier

Rédaction en ligne

L’heure de la rentrée va bientôt sonner et le centre éducatif européen est actuellement en pleine métamorphose. Un chantier à près d’1,5 million pour une troisième phase qui durera un an. Nouvelles classes, nouvelle cour de récréation et embellissement du site, il faut dire que ça en vaut la peine.