Un mineur placé en IPPJ après des coups de couteau à Tournai

« La victime a reçu, selon les médecins, deux coups de couteau dans le ventre. (…)Ils ont été portés dans le bas et sur le côté de la cage thoracique. Les jours du jeune ne sont pas en danger mais il sera en incapacité pendant deux semaines. L’auteur a donné ces coups avec un couteau à steak qu’il portait sur lui », a indiqué mardi en fin d’après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

Lors de sa fuite avec sa compagne, l’auteur des coups de couteau s’est débarrassé de son arme en rue. « Jetée au sol, elle a été retrouvée par la police », précise le magistrat.

« Selon les premières déclarations des mineurs, tous deux âgés de 16 ans, ils étaient poursuivis par la victime et ont pris la fuite. À hauteur de la rue Royale, la jeune fille, qui courrait moins vite, a été rattrapée par l’adulte et a reçu des coups de matraque », raconte Frédéric Bariseau. « Son copain est alors revenu sur place, a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à l’homme qui avait frappé sa copine. »

« Il semble que le conflit remonte à plusieurs semaines et que les scènes de coups entre les protagonistes étaient récurrentes », poursuit le premier substitut. « Une voiture dégradée au sein d’une des familles serait à l’origine des faits. »

Entendu ce mardi matin par un juge de la jeunesse, l’auteur des coups de couteau a été placé en IPPJ, dans un centre fermé. Sa copine a été laissée en liberté.

« La victime sera ultérieurement entendue, à sa sortie de l’hôpital », souligne M. Bariseau. L’homme pourrait être poursuivi pour coups et blessures volontaires, une arme ayant été exhibée ou utilisée.