Attaque au couteau en Finlande: le principal suspect reconnaît être l'auteur des faits

Le jeune Marocain soupçonné d’avoir mortellement poignardé deux personnes et blessé huit autres vendredi en Finlande a reconnu mardi être l’auteur de l’attaque et a été écroué dans le cadre de l’enquête ouverte pour meurtres à caractère terroriste.

Depuis son lit d’hôpital où il est soigné après avoir été blessé par balle à la cuisse par la police lors de son interpellation, Abderrahman Mechkah, 18 ans, ne s’est pas expliqué sur les raisons de son geste.

Il comparaissait par liaison vidéo depuis l’hôpital devant le tribunal de Turku (sud-ouest) en vue de son placement en détention, qui équivaut en droit français à une inculpation.

«L’assaillant de Turku est soupçonné de meurtres et tentatives de meurtre avec intention terroriste, et a été placé en détention», a annoncé dans un tweet le Bureau national d’enquête (BNE), chargé de l’enquête.

Identifié comme le principal suspect de cette attaque survenue en plein jour dans le centre de la ville, Abderrahman Mechkah est un demandeur d’asile marocain arrivé dans le pays en 2016.

Selon son avocat, il «reconnaît avoir commis des actes ayant entraîné la mort, mais dément l’intention homicide». «Il ne s’est pas expliqué sur le mobile de ses actes», a indiqué Kaarle Gummerus à l’AFP.

D’après les enquêteurs, Abderrahman Mechkah a délibérément visé des femmes. Deux Finlandaises ont été tuées et huit autres personnes -six femmes et deux hommes portant secours- ont été blessées, selon les autorités.

Trois autres suspects, Abdederrazak Essarioul, Ilyas Berrouhin et Mohamed Bakier, tous de nationalité marocaine, ont également été placés en détention pour les mêmes chefs. La police cherche à déterminer leur degré d’implication dans le projet du jeune Marocain. Un quatrième a été remis en liberté et écarté de l’enquête.

Si le caractère terroriste de l’attaque était confirmé, il s’agirait d’une première dans ce pays nordique.