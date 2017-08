Mouscron a nommé un nouveau directeur sportif adjoint

Poussé vers la sortie il y a un an, Quentin Walcarius fait son retour au Canonnier. Il épaulera Jurgen Röber, le manager sportif allemand de l’Excel.

« Ancien de la maison hurlue, Quentin Walcarius est bien connu dans le milieu du football pour avoir écumé tous les stades du pays. Que ce soit à la recherche de nouvelles pépites ou pour scruter les forces et les faiblesses des adversaires de l’Excelsior Mouscron, du RMP et du Royal Excel Mouscron, il a largement fait ses preuves. Mais après neuf années de bons et loyaux services il avait quitté la profession. Mais sa « retraite » sportive aura été de courte durée car aujourd’hui, il a décidé de rejoindre le projet du Royal Excel Mouscron. Il y occupera le poste de directeur sportif adjoint, ce qui lui permettra de faire le lien avec le centre de formation, de superviser et de suivre l’évolution de nos jeunes talents mais également d’assurer le scouting individuel pour le noyau A, » peut-on lire dans un communiqué de l’Excel.

« Son retour au club est une preuve supplémentaire du désir de la direction d’ancrer le Royal Excel Mouscron dans ses racines mouscronnoises. »