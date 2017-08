Ligue des Champions (barrages): Naples s'impose à Nice (0-2) et file en poules

Comme en Italie, Naples a été « trop gentil » avec Nice. Là-bas, il a eu les occasions pour s’imposer au moins 3 ou 4-0. A Nice, il a attendu la 48 e minute pour plier définitivement l’affaire, alors qu’il aurait pu déjà renvoyer les Français à leurs études avant la pause. Si vous nous permettez la boutade, tant la différence de niveau a été manifeste entre le 3 e de Ligue 1 et la 3 e de la Serie A sur ces 180 minutes, c’est un petit exploit que le Napoli a réalisé sur la Côte d’Azur en sortant vainqueur de ces playoffs de Ligue des champions. Ce n’est en fait que la deuxième fois – sur dix tentatives – qu’un club de Serie A parvient à se dépêtrer de ce dernier tour préliminaire depuis l’AC Milan en 2007. Cette année-là, la formation de Carlo Ancelotti et de Kakà avait été au bout de son parcours en prenant sa revanche, en finale à Athènes (2-1), sur Liverpool avec un doublé d’Inzaghi. Maurizio Sarri, l’entraîneur du SC Napoli, prendra peut-être ce signe comme un heureux présage, mais, à Nice, la disposition de son équipe et les dispositions de ses joueurs ont encore prouvé qu’il ne veut rien laisser au hasard, et encore moins à son adversaire. À l’Allianz Riviera, l’ex-banquier toscan a été conforme à son discours ambitieux de la veille et fidèle à son credo : « La qualification est vitale pour nous, mais on veut surtout gagner à Nice. Comme on veut remporter tous nos matches. » Plus significatif encore, ses joueurs, après deux ans de collaboration, ont assimilé sa philosophie de jeu et, surtout, le partage en tout et pour tout.

Naples a effectivement manœuvré comme une grande équipe face aux Aiglons, déplaçant, d’entrée de jeu, le poids de la rencontre dans le dernier tiers de terrain de son adversaire. Malgré une avance de 2 buts, à zéro, forgée au San Paolo six jours plus tôt. Le pressing immédiat sur les défenseurs français les a empêchés de relancer proprement, voire précipité leur perte de balle, tout en préservant l’arrière-garde parthénopéenne, parfois approximative, en général, pas nécessairement dans ses placements ou dans ses gestes de relance, d’un potentiel danger… Mais, a priori, Lucien Favre, le responsable technique des Azuréens, n’avait que préparé modérément ce match retour, avouant quasiment sa résignation, en écho à son admiration pour le jeu des Italiens qu’il avait exprimée la semaine passée à Fuorigrotta. « Ils jouent comme des dieux ! », avait lâché le technicien suisse. Du coup, les rares fois que Nice récupérait le ballon, il ne savait pas trop à quel saint se vouer, si ce n’est à… Saint-Maximin, 20 ans à peine, le seul Niçois plus ou moins à la hauteur de Naples, avec sa vitesse, sa technique et sa force. Parce que Sneijder, absent en Campanie, est soit demeuré bloqué à sa fabuleuse année 2010 (triplé avec l’Inter), soit à Istanbul avec le Gala.

Le temps est vraiment implacable en tout cas. Quand il passe inexorablement. Ou quand il est perdu. Comme c’est le cas pour son équipier Mario Balotelli, également membre de cette équipe historique de l’Inter entraînée par Mourinho. Si le Néerlandais n’arrivait même pas à bouger, Super Mario, isolé il est vrai aussi à cause de l’opaque prestation d’ensemble du Gym, n’a jamais réussi à bouger la défense napolitaine, et plus précisément l’ex-Genkois Koulibaly.

Après s’être imposé à l’aller au Pirée (2-1), l’Olympiacos a de nouveau surpris les Croates de Rijeka (0-1). La formation de Besnik Hasi, l’ex-coach d’Anderlecht, s’est imposé grâce à un but d’un ex-Anderlechtois, Marko Marin (25e). Deux autres ex-Mauves étaient également sur le terrain: Vadis Odjidja en soutien de l’attaquant de pointe El Fardou Mohamed et Guillaume Gillet sur la droite d’un duo placé devant la défense. Juste devant lui, Gillet avait l’ex-Standardman Mehdi Carcela.

