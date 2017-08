Tournai: le voleur lui ramène sa chaise roulante

Le ou les auteurs du vol ont visiblement été pris de remords. Et même si leur rédemption a pris un peu de temps, le fauteuil roulant dérobé le 11 août dernier a retrouvé sa propriétaire. Ce jour-là, Josiane – qui ne se déplace quasiment plus qu’en chaise roulante en raison de sa maladie – rentre chez elle. Comme à l’accoutumée, elle laisse son fauteuil dans son hall d’entrée, « en dessous de l’escalier » : « C’est un sas fermé, personne ne peut y rentrer à part ceux qui habitent ici et qui ont la clef », précise-t-elle.

