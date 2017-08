L'an passé, 40 vols à l'étalage ont été commis chaque jour: on vole essentiellement pour se nourrir

L’an passé, on comptait une moyenne de 1.236 interpellations de voleurs par mois. «En 2016, 45.456 marchandises ont été dérobées dans les magasins affiliés à Prévention et Sécurité, contre 42.428 en 2015. La valeur de ces marchandises est passée de 511.012 € en 2015 à 542.181 € l’an dernier», précise Léon Wegnez, administrateur de l’association qui traite les constats de vols de plus de 57 entreprises et 855 points de vente à travers le pays, peut-on lire dans la DH de ce mercredi.

L’alimentation arrive en tête des produits dérobés, suggérant qu’on vole avant tout pour se nourrir en Belgique. «Les articles de parfumerie toilette viennent en deuxième position et les boissons alcoolisées clôturent ce Top 3», poursuit l’administrateur-directeur de Prévention et Sécurité.