Serge Kubla également poursuivi pour blanchiment d'argent

De nouvelles perquisitions ont eu lieu fin juin chez Serge Kubla et des membres de sa famille. L’instruction judiciaire ouverte en 2015 a été élargie à un autre volet; selon l’hebdomadaire, Serge Kubla n’aurait eu d’autre choix, à l’issue de son interrogatoire, que d’avouer avoir blanchi de l’argent placé sur un compte suisse.

Pour rappel, le libéral avait été incarcéré à Saint-Gilles début 2015. La justice le soupçonnait de «corruption concernant une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger», à savoir l’ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito. Kubla aurait servi d’intermédiaire pour le groupe industriel Duferco, qui aurait tenté de favoriser des investissements dans le secteur du jeu et des loteries en corrompant des agents publics congolais.

La justice s’est ensuite intéressée à Socagexi Ltd., une société écran créée à Malte par Serge Kubla, via laquelle il facturait des frais de consultance à une entité de Duferco (260.000 euros par an depuis 2009) ainsi qu’à un compte suisse ouvert auprès de la banque privée Pictet, à partir duquel il a retiré des centaines de milliers d’euros en cash via une filiale au Luxembourg, indique Le Vif/L’express.

Le parquet fédéral, contacté par le magazine, précise que des devoirs d’enquête ont bien eu lieu fin juin et que Serge Kubla a été inculpé pour blanchiment et libéré sous conditions.