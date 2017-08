Dans son livre, Hillary Clinton qualifie Donald Trump de «sale type»: «Il me fixait, il grimaçait...»

«Nous étions sur un petite scène, et il me suivait où que j’aille, il me fixait des yeux, il grimaçait. C’était incroyablement gênant», écrit Hillary Clinton dans son livre à paraître le 12 septembre aux Etats-Unis, «What Happened», et dont la chaîne MSNBC a publié deux courts extraits mercredi.

«J’en avais la chair de poule», poursuit-elle, avant de décrire les sentiments qui lui traversèrent alors l’esprit.

«Que feriez-vous à ma place ? Resteriez-vous calme, souriante, comme s’il ne mordait pas constamment sur votre espace ? Ou bien vous retourneriez-vous pour le regarder dans les yeux et lui dire, haut et fort: +Reculez, sale type, éloignez-vous. Je sais que vous adorez intimider les femmes, mais vous ne m’intimiderez pas, alors reculez+», écrit-elle, en recourant au mot anglais «creep».

Ce sont les premières bonnes feuilles du livre qu’Hillary Clinton a passé les derniers mois à écrire, selon elle pour raconter de l’intérieur son échec de la campagne présidentielle, et les raisons pour lesquelles elle estime avoir perdu, notamment les ingérences présumées de la Russie.

Elle y reconnaît avoir déçu les espoirs de millions de personnes. «J’ai échoué. Et j’aurai à vivre avec cela toute ma vie».