Attaque contre des militaires à Levallois: le suspect avait des envies de départ en Syrie

L’enquête a permis d’"attester d’un intérêt récent mais certain pour l’EI», a ajouté M. Molins. «Le suspect, Hamou B., a été membre du Tabligh, un mouvement fondamentaliste musulman, et a participé en 2013-2014 à une campagne de propagande. De plus, des recherches et des consultations sur internet portant sur les modalités d’obtention d’un visa en Turquie, sur la ville d’Idled en Syrie, sur un bombardement en Syrie, sur des billets d’avion Paris-Istanbul (...), sur la légitimité dans la religion musulmane de tuer des mécréants» ont été constatées.

Dans son téléphone portable, les enquêteurs ont également retrouvé «une douzaine d’images en rapport avec le groupe terroriste Etat Islamique», a ajouté le procureur.

Un acte prémédité et terroriste

«Les investigations ont permis de confirmer le caractère prémédité et terroriste de l’attaque», a déclaré mercredi François Molins, le procureur de la république de Paris, en charge des dossiers de terrorisme en France, lors d’une conférence de presse faisant le point sur l’attaque à la voiture-bélier visant des militaires à Levallois-Perret, près de Paris, le 9 août dernier.

«Les investigations ont permis de confirmer le caractère prémédité des faits», a indiqué François Molins. «Le véhicule (qui a servi à attaquer les militaires) se trouvait le dimanche 6 août autour de 09h00 du matin et à 15h00 sur la place de Verdun» où a eu lieu l’attaque trois jours plus tard. Le procureur y voit un «repérage préalable».

Le suspect, Hamou B. est un Algérien de 36 ans, titulaire d’un titre de séjour en France depuis le 6 mars 2017 et employé comme chauffeur et manutentionnaire, a indiqué M. Molins. Il était inconnu des services spécialisés et n’avait jamais été condamné. Il avait seulement été inquiété dans une affaire de trafic de cigarettes à Toulouse et avait été interpellé à deux reprises pour séjour irrégulier sur le territoire français. Le suspect, blessé par balles lors de son arrestation le jour même de l’attaque sur l’autoroute A16 près de Calais, n’a toujours pas pu être entendu par les enquêteurs. Il a en effet subi plusieurs opérations.

Le parquet de Paris ouvre ce mercredi une information judiciaire à l’encontre d’Hamou B., a conclu M. Molins.

L’attaque au cours de laquelle six militaires de l’opération Sentinelle avaient été blessés, dont trois sérieusement, par une BMW qui avait délibérément foncé sur eux.