GP de Belgique: vous n'avez pas vos tickets? Voici comment participer à la fête gratuitement!

Cette année, à l’occasion du Grand Prix de Francorchamps, LLM Meca Sport organise la seconde édition de son Village consacré à l’événement en partenariat avec RedBull et Fever Tree dans l’enceinte du parking Llm-Mecasport. S’agissant d’une seconde édition, le concept prend de l’ampleur ! Beaucoup de nouveautés dont la nouvelle collaboration avec le groupe Techart !

En outre, à votre disposition : bar cocktails, ambiance lounge avec DJ set, assiettes tapas, coin détente sous tonnelles, F1 merchandising, F1 modèles-réduits, coin café et petit-déjeuner, un espace pour les enfants avec un château gonflable et granita, un espace dédié au simulateur de course.

À noter que l’entrée est gratuite au village. Et ce, même pour les personnes qui ne disposent pas de ticket pour le GP…

Informations pratiques :

Adresse : Route du circuit, 18 / B-4970 Francorchamps

Du 24 au 27 Août 2017 de 9h00 à 23h00