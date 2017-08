Vandoorne: "Cela va me donner la sérénité mentale pour le reste de la saison"

Le pilote courtraisien est revenu sur l’annonce faite par son écurie McLaren. Il sera encore présent avec elle l’an prochain. « C’est agréable d’avoir la confirmation de McLaren, mais j’avais signé l’an dernier un contrat pluriannuel », a précisé Stoffel Vandoorne à Belga.

« J’ai maintenant la certitude à 100 % de pouvoir disputer la prochaine saison de Formule 1. Cela va me donner la sérénité mentale pour le reste de la saison. Ce n’est pas que cela me trottait dans la tête, mais comme je l’ai dit : recevoir la confirmation est toujours agréable. »

Vandoorne (et son équipe McLaren-Honda) connaissent une saison difficile. Le moteur Honda peine depuis le début de l’année. Pas de quoi faire perdre sa bonne humeur à Vandoorne. « Tout le monde connaît la situation. Depuis le début de la saison, nous suivons une ligne de progression. Espérons que nous pourrons continuer en ce sens dans les prochaines semaines et mois. Vais-je vraiment effectuer un pas en avant la prochaine saison ? Il faudra de nouveau attendre jusqu’aux essais de Barcelone (fin février). Jusque-là il faudra regarder dans le marc de café. »

Dans le communiqué publié par McLaren, le patron de McLaren Zak Brown a qualifié Stoffel Vandoorne de « futur champion du monde. »

« Qui sait ? «, sourit le Belge. « Peut-être ce sera un jour possible. Tous les ingrédients sont présents dans l’équipe. I faut espérer pouvoir effectuer un vrai progrès la saison prochaine. »

GP de Belgique

Stoffel Vandoorne va piloter ce week-end pour la première fois une Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps à l’occasion du Grand Prix de Belgique. « J’ai hâte », a confirmé le pilote McLaren. « Mais Spa n’est pas un bon circuit pour notre équipe. »

« C’est très agréable d’être de retour en Belgique », a expliqué Vandoorne. Une tribune à Spa portera son nom. « Je réside actuellement à Moncao et ne rentre pas souvent en Belgique. Pour la famille et les amis, c’est plaisant de venir me voir de près au travail. Je ne ressens aucune pression supplémentaire. Cela ne me dérange pas. »

Vandoorne a remporté son premier point de la saison au volant de sa McLaren lors du dernier Grand Prix en Hongrie. Une confirmation à Spa n’est pas du tout certaine. « A Spa, le moteur est déterminant. Théoriquement, le circuit ne convient pas à notre équipe. Mais on ne sait jamais. Nous sommes très forts en virages et il n’est pas exclu qu’il pleuve. »