L’occupant d’une habitation du Brabant, province dans le sud du pays, «est détenu et est entendu sur la menace à Rotterdam», a indiqué la police de Rotterdam dans un communiqué, précisant que le conducteur d’une camionnette immatriculée en Espagne contenant «un certain nombre» de bonbonnes de gaz et interpellé mercredi restait détenu.

Ces arrestations interviennent dans un climat tendu six jours après les attentats en Espagne, revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), qui ont fait 15 morts.

«Vers 02h00 (00h00 GMT), les collaborateurs des Services d’interventions spéciales (DSI) ont fait une descente dans une habitation du Brabant. L’habitant de 22 ans a été interpellé», a rapporté la police. «Une perquisition élargie a été menée cette nuit».

Les autorités néerlandaises ont décidé d’annuler mercredi soir en dernière minute le concert du groupe rock californien Allah-Las après que la police a reçu de son homologue espagnole un avertissement concernant une menace terroriste vers 17h30 (15h30 GMT).

Il s’agit de la seconde interpellation liée à cet incident: un homme conduisant une camionnette espagnole a été interpellé mercredi vers 21h30 (19h30 GMT) «en raison de sa façon de conduire» par un agent de police en stationnement à proximité de la salle de concert Maassilo, située dans une zone portuaire du sud de la ville, où était organisé l’événement.

«Le conducteur troublé potentiellement sous influence» est technicien de profession et possédait une attestation pour le transport de bonbonnes de gaz qui fait l’objet d’une enquête jeudi, a précisé la police de Rotterdam.

Les services de déminage qui ont fouillé la camionnette «n’ont rien découvert à côté des bonbonnes» tandis qu’une perquisition de son domicile «n’a livré aucun lien pour le moment avec la menace terroriste au Maassilo», a-t-elle ajouté.

L’individu devait à nouveau être entendu jeudi.

Les autorités néerlandaises ont précisé que l’enquête devra déterminer s’il y a un lien entre la camionnette et l’alerte donnée par la police espagnole.