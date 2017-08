Estaimpuis: ils offrent 12 tonnes de haricots et font le buzz sur les réseaux sociaux

Rédaction en ligne

Dominique et Henri Vervaecke ont eu la mauvaise surprise de voir près de 12 tonnes de leur production de haricots refusées par l’usine qui devait les récupérer. En cause, une mauvaise manoeuvre du fermier voisin. Alors, le couple de fermiers a décidé de faire un beau geste et de laisser les gens se servir dans leur champ.