Le bilan du typhon Hato s'alourdit: 16 morts et plus de 100 blessés

Le bilan du typhon Hato, qui a déferlé mercredi sur Hong Kong et le sud de la Chine en semant la destruction, s’est alourdi jeudi à au moins 16 morts, selon les autorités. Par ailleurs, plus de 120 personnes ont été blessées.

Huit personnes ont été tuées à Macao, le paradis du jeu dont les casinos ont été privés de courant. L’ancien comptoir portugais a subi d’importantes inondations, selon les images des médias locaux, qui ont montré des voitures sous l’eau et des gens en train de nager dans la rue.

Un homme est mort écrasé par un mur, un autre est tombé du quatrième étage, et un touriste chinois a péri renversé par un camion. Le gouvernement de Macao a annoncé que les corps de deux hommes avaient été retrouvés jeudi matin dans un parking mais n’a fourni aucune précision sur les autres décès.

Les habitants se sont plaints de coupures d’électricité tandis que plusieurs casinos ont dû recourir aux générateurs.

D’après un employé du Grand Lisboa, le complexe était toujours privé de courant et d’eau jeudi et ses restaurants et son casino étaient fermés.

Macao, capitale mondiale des casinos, loin devant Las Vegas en termes de chiffre d’affaires, a réalisé plus de 220 milliards de patacas (22,7 milliards d’euros) en 2016, soit plus de la moitié de son PIB.

À Hong Kong, les autorités avaient décrété l’état d’alerte maximale, de niveau 10, pour la troisième fois seulement depuis la restitution à la Chine de l’ancienne colonie britannique en 1997.

Plus de 120 personnes ont été blessées alors que le territoire était balayé par des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. La police a expliqué jeudi qu’un homme de 83 ans présenté dans un premier temps comme une victime de Hato s’était en fait suicidé.