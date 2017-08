Des images issues d’une caméra de surveillance du magasin d’une station-service montrent les terroristes qui ont frappé la semaine dernière, en Catalogne, entre les attentats de Barcelone et ceux de Cambrils. Souriants, ils semblent détendus, comme si de rien n’était…

Au total, les terroristes ont été filmés à quatre moments différents dans le même petit magasin de cette station-service. Sur les images ci-dessous, on remarque Houssaine Abouyaaqoub (le frère de Younes, au volant de la camionnette des Ramblas), Moussa Oukabir et Omar Hichamy. Les images ont été filmées le 17 août, à 20h55, quelques heures après l’attaque à Barcelone, et peu avant celle de Camrbils.

Alors qu’ils sont sur le point de passer à l’acte, on peut les voir souriants et détendus à la caisse, en train de payer un briquet. Les trois jeunes hommes allaient finalement être abattus, avec deux autres personnes, par la police, après avoir foncé dans la foule à Cambrils.

Au total, ces deux attaques avaient fait 15 morts et plus de 120 blessés.