Mouscron: La vieille ferme démolie pour bâtir 66 appartements

Depuis une semaine, la ferme située au coin de la rue de la Coquinie et de la rue du Bourbon est détruite par des engins. Cette initiative doit permettre, dans un futur proche, la construction de 66 appartements. « La ferme était délabrée et commençait à être dangereuse. Le bourgmestre a donc décidé de faire un arrêté de démolition à cause des risques et de l’état du bâtiment », explique Brigitte Aubert 2ème échevine de la ville de Mouscron.

