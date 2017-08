Euro de hockey: la Belgique face à l'Allemagne pour une place en finale (direct 0-0)

Après leur victoire poussive sur l’Espagne, les Panthères ont assuré l’essentiel dans cet Euro en se qualifiant pour leur 2 e demi-finale d’un Euro (la première fois, c’était Boom, en 2013). Et, comme il y a 4 ans, c’est face à l’Allemagne. Un match à suivre en direct.

Face à la 7 e nation mondiale, le duel semble déséquilibré. puisque l’Allemagne a survolé sa phase de groupe en alignant un 9 sur 9. Pour avoir une chance de rivaliser avec les Allemandes, les joueuses belges tentent d’oser et de faire preuve de beaucoup d’abnégation comme face aux Pays-Bas, dimanche. Elles avaient prouvé lors de ce match qu’elles pouvaient former un bloc solide et compact. Cette fois-ci, elles doivent toutefois ajouter le réalisme en zone de conclusion pour gagner. Comme face à l’Espagne en quelque sorte…