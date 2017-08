Bran-le-bas de combat, ce jeudi soir, dans le village de Hermalle-sous-Argenteau, en plein préparatif du Cramignon.

Il était dans les environs de 21 heures lorsque l’alerte a été donnée : un homme s’est retranché dans une habitation de la place Molitor. Selon le parquet de Liège, l’homme aurait parlé « d’explosifs » et de « suicide ». Il n’en fallait pas moins pour qu’un gros dispositif de policiers et de secours soit déployé. Il faut dire que ce jeudi soir, les habitants de Hermalle préparaient les derniers préparatifs du Cramignon. Il y avait beaucoup de monde, notamment dans les cafés des Rouges et des Bleus.

Très vite, un large périmètre de sécurité a été établi. Tous les accès au village ont été bloqués et les habitants devaient rester enfermés chez eux. « On était en train de préparer le Cramignon, nous explique Charlène Detenre, qui était sur place. La police nous a d’abord dit de tous rentrer dans un local. On était une bonne vingtaine à l’intérieur. Puis, quelques minutes plus tard. On nous a dit qu’il fallait sortir très vite, et on nous a dit qu’il fallait rentrer très vite chez nous. »

L’homme, visiblement d’un certain âge, vraisemblablement, serait, selon nos informations, une personne qui souffre de dépression.

Unités spéciales

Ce jeudi, à l’heure d’écrire ces lignes, l’homme était toujours confiné chez lui et le périmètre de sécurité était toujours en place.

Le magistrat de garde du parquet de Liège devait descendre sur les lieux tandis que les unités spéciales d’intervention – celles qui interviennent habituellement sur les « Forts Chabrol » – arrivaient également sur place.