Finis les paiements en liquide: les festivals se mettent au cashless

Ce week-end, Les Solidarités vous proposeront le cashless. C’est une première pour le festival namurois. Martin Wauthy, un des responsables, nous explique tous les avantages qu’il espère retirer de cet investissement : « Cela rendra la vie plus facile aux festivaliers qui ne devront plus faire la file et qui pourront mieux maîtriser leur argent. Quant à nous, cela nous permettra de gérer au plus près les flux financiers. » Le festival a déboursé 30.000 euros pour que la société belge Emisys implémente le système.

Comment ça marche? Lisez notre journal digital