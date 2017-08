Ce jeudi en toute fin de soirée, un accident impliquant trois véhicules s’est produit au carrefour entre la chaussée de Binche et la chaussée de Beaumont. Quatre personnes ont été blessées à des degrés divers.

Photos COM

C’est aux alentours de 23h que les pompiers de la caserne de Mons ont dû intervenir suite à un violent crash qui s’est produit au carrefour non loin duquel se trouve l’UCL Mons.

Selon les premiers constats, un conducteur âgé d’une soixantaine d’années, qui provenait de la chaussée de Beaumont n’aurait pas vu deux autres véhicules qui se trouvaient à l’arrêt au feu rouge et les a emboutis. Les dégâts infligés aux voitures sont importants et quatre personnes ont été blessées suite à cet accident : le sexagénaire et la dame qui l’accompagnait ainsi que les conducteurs des deux autres véhicules.

Plus gravement touché, l’un d’eux a dû être pris en charge par le SMUR. Il se plaignait de douleurs au dos. Mais avant cela, les pompiers ont dû procéder à sa désincarcération. Les quatre blessés ont été emmenés en ambulance vers un hôpital de la région. Les pompiers ont par ailleurs dû procéder à un balisage de la route et les débris ont été évacués.