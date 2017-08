Le Standard et le Parquet fédéral campent sur leur position dans le dossier Orlando Sa

L’attaquant du Standard Orlando Sa s’est présenté vendredi midi devant la commission des litiges en appel de sa suspension de trois matches suite à son exclusion à Saint-Trond.

En première instance, la commission des litiges a infligé trois matches de suspension à Sa, qui n’avait pas pu se libérer pour se défendre. Ce qu’il a pu faire cette fois-ci. « J’ai reçu des coups pendant toute la rencontre. Sur la phase incriminée, j’ai senti De Petter me pousser et tirer mon maillot. Nous avons continué à nous secouer et j’ai eu l’impression qu’il essayait de me frapper », a raconté Sa. « Je ne voulais pas le blesser. J’ai mis la jambe seulement pour le retenir. Je ne l’ai même pas touché. De Petter le sait. Vous le voyez à la manière inhabituelle dont il est tombé ».

Les Rouches affirment que le procès n’est pas équitable. Le Standard estime en effet que les droits de la défense ne sont pas respectés parce que le joueur ne peut consulter les images utilisées par la VAR et que le protocole de la VAR n’est pas consultable dans son entièreté. Seul un résumé est disponible.

« Il n’y a eu aucun contact. Sur les images utilisées par le parquet ce n’est pas clairement visible. Les images de la VAR sont donc essentielles pour nous aider à comprendre si l’arbitre a commis une erreur ou pas », a affirmé Pierre Locht, le directeur juridique du Standard en appel.

Le Parquet a de son côté rappelé que tous les clubs avaient marqué leur accord pour le recours à l’assistance video avant la compétition. « Oui mais on a signé pour un projet correctement appliqué, et dans ce cas ci il ne l’est pas », a répliqué Locht.

« Orlando Sa a été poursuivi sur la base du rapport de l’arbitre. Celui-ci a regardé les images avant de sanctionner le joueur. Le Parquet n’a en revanche pas visionné la phase et est donc à égalité avec la défense sur ce plan », a rétorqué le procureur fédéral à Locht. « Mais les pièces en notre possession suffisent pour sanctionner le joueur qui pour rappel, avait déjà été suspendu pour des faits similaires en mai dernier. Autrement dit il n’a pas tiré les leçons de cette précédente et très récente incartade. Même s’il a été provoqué, de tels coup de pied volontaires sont inadmissibles sur un terrain de football… »