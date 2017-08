Privatisation de la SNCB: "Une mauvaise affaire pour le personnel et les voyageurs", selon la CGSP

Belga

La décision du gouvernement d’étudier une possible privatisation de la SNCB ne réjouit pas les syndicats. «Dans toute l’Europe, on en revient de la privatisation du rail, et en Belgique on prend la direction opposée», a commenté Ludo Sempels, de l’ACOD/CGSP Cheminots. «Une privatisation serait une mauvaise chose, pour le personnel comme pour le voyageur.»