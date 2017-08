Il pense que le trésor des Templiers est caché dans son jardin

Cet habitant de Wodecq, un petit village près de Lessines, est certain que le trésor des Templiers est enterré dans le fond de son jardin. Il a découvert le secret en lisant les Centuries de Nostradamus.

Rudy Cambier, ancien philologue et féru de l’histoire des Templiers, ordre religieux dissout depuis 1312, est persuadé que leur fameux trésor se trouve à 9m sous terre dans son jardin.

Le trésor des Templiers a fait l’objet de nombreuses recherches et études, tant le butin est convoité depuis des siècles. Mais personne n’a jamais réussi à mettre la main dessus. Peut-être jusqu’à aujourd’hui, puisque Rudy est sûr et certain que le butin est enterré dans son jardin.

Vinciane Votron/RTBF

Il explique à nos confrères du Soir qu’il a fait cette découverte grâce aux textes de Nostradamus, les Centuries, qui sont en fait, d’après Rudy, écrits par Yves de Lessines. « Ce texte de 4.000 vers n’a en aucun cas pu être rédigé par Nostradamus, au milieu du XVIe siècle. L’apothicaire s’est attribué la paternité d’un manuscrit bien plus ancien rédigé par Yves de Lessines, un moine de l’abbaye de Cambron. Le plagiaire n’a pas réussi à en supprimer toutes les scories qui trahissent sa véritable origine », explique-t-il au Soir. Nostradamus aurait donc laissé des indices bien dissimulés dans son manuscrit dévoilant la véritable identité de l’auteur.

L’histoire de ce trésor est bien connue : pour éviter de tout devoir donner au roi, les Templiers ont décidé de cacher leurs biens dans un lieu sûr, connu uniquement de quelques personnes. Ils auraient parsemé de nombreux indices pour empêcher toute personne mal attentionnée d’accéder à leur trésor. Ces indices, Rudy Cambier les a décryptés et ils l’auraient mené jusqu’à son jardin !

Sylvain Piraux/Le Soir

Malheureusement pour lui, aucune fouille n’a été réalisée dans son champ mais des études topographiques ont révélé que le sol présentait des anomalies. Mais, il y a plus grave que cela puisqu’un projet de lotissement a été lancé dans le champ sous lequel le trésor est enfoui. Absolument contre ce projet, Rudy a donc lancé une pétition et a reçu le soutien du nouveau ministre wallon, Jean-Luc Crucke qui souhaite, lui aussi, protéger un tel site.

Quand à la découverte de l’éventuel trésor, Rudy n’en a cure, pour lui ce n’est pas ce qui comptait : « ce n’est pas ce qui m’importe. Je voulais juste démasquer Nostradamus et mettre en lumière l’excellent auteur qu’est Yves de Lessines ».