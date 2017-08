US Open: Goffin affrontera Benneteau au premier tour

Le Belge David Goffin débutera l’US Open, 4e levée du Grand Chelem de la saison 2017, par un duel contre le Français Julien Benneteau, 107e joueur mondial, selon le tirage au sort réalisé vendredi. Steve Darcis (ATP 65) jouera contre l’Argentin Guido Pella (ATP 73) alors que Ruben Bemelmans (ATP 95) est tombé sur le Français Lucas Pouille (ATP 20/N.16).

Goffin, 13e au classement ATP et tête de série N.9, aborde son 6e tournoi à Flushing Meadows. L’année dernière, il avait été battu au premier tour par l’Américain Jared Donaldson. Blessé à la cheville au 3e tour de Roland-Garros, le Liégeois de 26 ans avait ensuite dû faire l’impasse sur Wimbledon.

De retour à la compétition à la mi-juillet sur la terre battue d’Umag, en Croatie, Goffin n’a pas encore gagné deux rencontres de rang depuis lors. Il y a dix jours, il a été battu par l’Australien Nick Kyrgios au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Ce sera le deuxième affrontement entre Goffin et Benneteau, 35 ans. Le premier, qui remonte au Challenger de Mons en 2011, avait tourné en faveur du Français.

En cas de victoire, Goffin pourrait jouer contre Steve Darcis au 2e tour. Pour ce faire, le Belge de 33 ans, 65e mondial, devra se défaire de l’Argentin Guido Pella, 27 ans et 73e mondial. L’unique duel entre les deux joueurs, au premier tour de l’Open d’Australie 2016, avait été remporté par Pella en cinq sets.

La tâche s’annonce ardue pour Ruben Bemelmans (ATP 95), qui a hérité du Français Lucas Pouille, 20e mondial et tête de série N.16 à New York.

À noter qu’un 4e joueur pourrait venir s’ajouter au contingent belge. En effet, Joris De Loore (ATP 199) s’est hissé au 3e et dernier tour qualificatif. Le dernier obstacle de De Loore, 24 ans, sur la route du tableau final, sera le trentenaire espagnol Adrian Menendez-Maceiras (ATP 148). En cas de victoire, il atteindrait pour la première fois de sa carrière le tableau final d’un Grand Chelem.

Tirage compliqué pour Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 46) sera opposée à l’Américaine Madison Keys (WTA 16) lors du premier tour de l’US Open, dernier des quatre tournois du grand chelem cette saison, a-t-on appris ce vendredi. Kirsten Flipkens (WTA 76) jouera quant à elle face à l’Américaine Madison Brengel (WTA 80). L’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 30) se dressera sur la route de Yanina Wickmayer (WTA 130) alors qu’Alison Van Uytvanck (WTA 96) affrontera la Chinoise Saisai Zheng (WTA 85).

C’est la première fois que Mertens sera opposée à Keys, qui s’est adjugée le tournoi de préparation WTA de Stanford. En cas de victoire, Mertens tombera au deuxième tour sur la gagnante du duel entre l’Allemande Tatjana Maria (WTA 62) et l’Américaine Ashley Kratzer (WTA 342). L’an dernier, Mertens avait été éliminée au premier tour de l’US Open pour sa première participation.

On pourrait assister à un derby belge durant cet US Open. Pour cela, il faudra que Mertens parvienne à se qualifier au troisième tour et que Kirsten Flipkens en fasse de même. L’Anversoise devra tout d’abord battre Madison Brengel. Une chose qu’elle a déjà fait à deux reprises lors des deux seules confrontations entre ces joueuses. D’abord en 2015 sur surface dure au Luxembourg (6-4, 6-3) puis cette année à Hertogenbosch sur gazon (6-1, 6-2). Si elle parvient à franchir cet obstacle, elle aura ensuite fort à faire face à l’Ukrainienne Elena Vesnina (WTA 18) qui devrait se débarrasser d’une joueuse issue des qualifications. Flipkens n’est parvenue qu’une seule fois à passer au 3e tour, c’était en 2009 lorsqu’elle avait été éliminée par Kim Clijsters.

Yanina Wickmayer jouera quant à elle pour la troisième fois face à Lesia Tsurenko, tête de série N.28. Le bilan est de parité avec une victoire chacune. Au tour suivant, Wickmayer pourrait rencontrer l’Italienne Francesca Schiavone (WTA 75) ou une joueuse issue des qualifications alors qu’Angélique Kerber (WTA 6) pourrait l’attendre au troisième tour. Wickmayer s’était révélée à l’US Open en 2009 en atteignant les demi-finales face à la Danoise Caroline Wozniacki.

Pour finir, Alison Van Uytvanck affrontera pour la première fois la Chinoise Saisai Zheng, 23 ans également, qui disputera déjà son sixième US Open. Au deuxième tour, la droitière de Vilvorde pourrait retrouver l’Allemande Julia Görges (WTA 32) ou sa compatriote Annika Beck (WTA 136). En trois participations, Van Uytvanck n’est jamais parvenue à passer le premier tour.