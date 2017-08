Fort Chabrol à Rocourt: un homme interpellé! (vidéo)

La route a été fermée entre le restaurant « le Rythme du rail » et la banque BNP Paribas Fortis. Selon les témoins, sur place, il y avait plus de 10 combis et plusieurs voitures banalisées. D’après une voisine, l’homme voulait « tuer ses enfants ». Des informations à prendre avec des précautions.

Du côté de la police, on renvoie actuellement vers le parquet. « C’était une opération judiciaire du côté de la chaussée de Tongres qui a nécessité à 19h45 un déploiement de force et la fermeture de la chaussée. A 20h18, tout était rentré dans l’ordre. » Du côté de la police, si l’on ne confirme le fort Chabrol, on explique toutefois que l’intervention était liée à un fait qui venait de se produire.

Davantage d’informations dans quelques minutes