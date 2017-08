Nainggolan réagit sur Twitter: «Je n'ai encore rien décidé»

Radja Nainggolan a réagi pour la première fois officiellement suite à sa non-sélection chez les Diables rouges avant les rencontres contre Gibraltar et la Grèce. « Je n’ai encore rien décidé ! », dit-il, face aux rumeurs qui affirment qu’il avait décidé de ne plus se mettre à la disposition de l’équipe nationale

Als er iets OFFICIEEL gezegd zal worden zul je het wel van mij horen... ben enkel teleurgesteld. Ik heb helemaal niets beslist. — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 26 août 2017

Un tweet, en néerlandais, que l’on peut traduire par « S’il y a quelque chose d’OFFICIEL à dire, vous l’entendrez de ma bouche… Juste déçu. Je n’ai absolument rien décidé. »

Pour rappel, est Radja Nainggolan est le grand absent de la sélection de 28 joueurs pour les rencontres de qualifications pour le Mondial 2018 contre Gibraltar et la Grèce, annoncée vendredi par le sélectionneur national à Tubize. C’est la première fois depuis la fin de l’année 2016 que le milieu de l’AS Roma n’est plus dans l’effectif des Diables Rouges. Début juin en Estonie, le ’Ninja’ était resté sur le banc alors qu’il avait joué la première mi-temps contre la Tchéquie quelques jours auparavant. Selon plusieurs médias flamands, Nainggolan avait décidé de ne plus se mettre à la disposition de l’équipe nationale. Il dément la rumeur