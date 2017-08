Un violent incendie s'est déclaré vendredi soir aux environs de 22h30, dans un entrepôt de stockage de portes et de parquets, occupé par Intérieur Bois, à proximité de la menuiserie Mesa Verde, rue du Viaduc. Il n’y a pas de victime mais les dégâts sont importants.

Les pompiers de Soignies sont rapidement intervenus. Le locataire de l'entrepôt est actuellement en vacances. Le sinistre n'a heureusement engendré que des dégâts matériels. On ne déplore aucune victime. La police de la Haute Senne a établi un périmètre de sécurité et fait évacuer la rue pendant près de deux heures. Les experts du Parquet de Mons sont descendus sur les lieux et les scellés ont été posés à l'entrée du site.