Fan Day de l'Excel: les Hurlus ont soigné leurs supporters

Les joueurs de l’Excel sont apparus tout sourire au contact de leurs supporters ce samedi, lors d’un Fan Day placé sous le signe d’une bonne humeur et d’une convivialité toute mouscronnoise. Chacun est reparti avec son selfie ou son autographe ; et sept enfants ont, eux, réalisé un rêve en participant à l’entraînement !

Des buvettes grandes ouvertes, des châteaux gonflables, un DJ et, surtout, un noyau au grand complet venu avec le sourire, l’Excel avait décidé de surfer sur cette vague positive qui porte le club depuis l’entame de la saison en choyant ses supporters ce samedi. Fait assez exceptionnel, sept gamins, gagnants d’un concours organisé pour les abonnés, ont eu la chance de s’entraîner au contact des pros.

C’est ainsi que Theo, Basile, Arnaud, Hugo, Sofiane et son frère ont pris part, avec pas mal d’audace, au « tennis-ballon », au « jeu de la poubelle », au « jeu de la barre » ou au « jeu de la ligne », dans une bonne humeur généralisée. Cela charriait gaiement entre joueurs du noyau A, tandis que les enfants étaient réellement pris en main par leurs idoles. « Un peu impressionné au début, je me suis vite senti comme avec des copains. Mon jeu préféré a été celui où on devait placer le ballon le plus près d’une ligne du grand rectangle. Mon joueur favori ? Avant c’était « le Mexicain » (Govea), mais maintenant, c’est un peu plus Amallah, il a une bonne frappe » souriait Basile, 7 ans, fan de l’Excel, et grand gagnant de cette mini-compétition sur la pelouse du Canonnier.

« Je ne pouvais pas rêver meilleur cadeau pour mon fils » confiait Julie, émue et fière de voir son blondinet porté en triomphe par cette équipe qu’elle vient supporter en famille. « C’est ça Mouscron ! Et mes enfants sont chauvins dès qu’il s’agit de l’Excel. Basile joue à Luingne, et le foot c’est sa vie. Donc là, le bonheur est total ! »

Restait à inaugurer le barbecue, à l’occasion duquel les stars du REM ont apprécié, gentiment mêlés aux fans présents pour l’occasion, leur pain-saucisse ; et c’est avec autant de générosité qu’ils ont ensuite procédé à la séance de dédicaces sous le regard ravi du président Declerck et de nombreux habitués.