Depuis ce samedi, le village de Vaulx a fait un bon dans l’histoire. Ménestrels, chevaliers, écuyers et forgeron ont établi leur campement autour des ruines du château. Ce dimanche, et pour la première fois, il y aura même la présence d’un fauconnier en plus de la trentaine de figurants dont notamment les tailleurs de pierre. Le marché artisanal sera ouvert jusqu’à 18h ce dimanche.