Fan Day de l'Excel Mouscron: Vojvoda assure ballon au pied avec un petit supporter dans les bras (vidéo)

Lors du Fan Day du Royal Excel Mouscron, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de gentillesse et de générosité à l’égard de leurs jeunes supporters. Lors de l’entraînement, Mergim Vojvoda a même « assuré » au « jeu de la poubelle » avec un jeune fan accroché à son cou ! Découvrez la vidéo ici, et revivez cette journée via notre édition numérique.