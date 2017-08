Mouscron: François relie l'Australie et Mouscron avec son vélo

C. P.

C’est l’histoire d’un Belge qui rêve de traverser l’Australie puis l’Asie et enfin l’Europe pour retrouver son Mouscron natal. François Loncke compte suivre son instinct et se rend à Adelaïde pour rejoindre la Belgique. Le Mouscronnois se donne un an et demi pour réaliser cet exploit. Son voyage démarre le jeudi 14 septembre.