La police diffuse l’avis de disparition d’Ywan Depouille, âgé de 27 ans, à la requête du parquet de Liège, division Verviers. Ce Disonais n’a plus été vu depuis le vendredi 25 août.

Le vendredi 25 août 2017 vers 12h30, Ywan Depouille, un homme âgé de 27 ans, a quitté son domicile situé rue d'Andrimont à DISON. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Ywan mesure 1m68 et est de corpulence maigre. Il a les cheveux châtains et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un sweat-shirt gris, un jean bleu et peut-être une veste noire. Il portait également un petit sac à dos.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300 ou par email: avisderecherche@police.belgium.eu.