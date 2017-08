Olivier Chastel: "Il est temps de se mettre autour de la table" pour la FWB, mais sans le PS

Belga

Face à la situation politique en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), il est temps de se mettre autour de la table, estime lundi le MR, à l’aube de la rentrée scolaire. Le parti libéral appelle une fois de plus de ses voeux, et comme pour les gouvernements fédéral et wallon, la constitution d’une majorité de centre-droit avec le cdH et DéFI, mais sans le PS.