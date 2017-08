Si les deux premières journées de la semaine s’annoncent plus que corrects au niveau de la météo, la suite, notamment la journée de mercredi, sera bien plus compliquée. C’est en tout cas ce qu’annonce Luc Trullemans, appuyé en cela par l’IRM, qui a d’ores et déjà lancé une alerte pour cette journée.

« Le chaud et le froid souffleront successivement sur la Belgique cette semaine », indique Luc Trullemans !

Pour le moment nous profitons encore temporairement de masses d’air chaud venant du midi de la France avec beaucoup de soleil et des températures atteignant l’après-midi des valeurs comprises entre 24 et 27° en Ardenne et du coté du littoral et allant jusqu’à 30 ou 31° en plaine.

Dans la nuit de mardi à mercredi nous verrons arriver un front froid sur l’ouest de la France et la Manche et une dépression se développera en même temps sur notre pays.

Celle-ci commencera à donner dans la nuit et mercredi matin beaucoup de pluie sur notre région côtière, les Flandres et le Hainaut occidental et l’après-midi tout comme le soir et la nuit suivante également dans les autres régions.

Des phénomènes orageux intenses pourront également se manifester à partir de l’ouest du pays , donnant beaucoup de précipitations en peu de temps.

En général nous nous attendons à des cumuls pluvieux compris entre 25 et 35 litres par mètre carré mais il est fort possible qu’il pleuve encore plus sous certains orages avec un risque de chutes de grêle isolées. Des prévisions appuyées par l’IRM qui a d’ores et déjà sorti un avertissement.

Dès que le front froid sera passé , il fera moins chaud avec pour mercredi après-midi des maxima se situant globalement entre 21 et 26°.

Pour jeudi les conditions resteront encore fort nuageuses avec des averses ou pluies.

La fraîcheur s’intensifiera davantage avec à peine 15° sur les hauteurs ardennaises et environ 20° à la mer et en plaine.

Cet air frais persistera encore quelques jours sur le pays mais une belle poussée anticyclonique est attendue en fin de semaine et le week-end prochain en provenance des Açores,

Ceci influencera graduellement favorablement l’air maritime en diminuant la tendance aux averses pendant cette période.

Par contre les températures diurnes auront difficile à décoller et nous devrons nous contenter de maxima restant cantonnés, selon l’altitude des endroits, entre 14 et 20° l’après-midi.

La nuit et tôt le matin les minima revêtiront déjà des valeurs automnales dans l’intérieur du pays avec 6 à 10° selon les endroits.

La première partie de la semaine suivante (du 4 au 8 septembre) devrait rester anticyclonique avec un temps sec et des températures revenant entre 21 et 23° en plaine.

Par contre la fin de cette période devrait revoir des précipitations à partir des îles britanniques (à confirmer!)