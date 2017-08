Dembélé présenté au Camp Nou devant 18.000 supporters (photos)

« Quand j’étais jeune, j’ai toujours voulu jouer au Barça, dès que je pouvais regarder des matches je regardais », a-t-il énoncé. « J’espère qu’on va faire une très bonne saison et gagner tous les titres avec le Barça. »

« J’ai toujours voulu jouer au Barça » : l’attaquant français Ousmane Dembélé, recruté vendredi par le FC Barcelone pour 105 M EUR plus bonus, a été présenté lundi au Camp Nou devant 18.000 supporters, disant vouloir s’intégrer au plus vite pour « gagner tous les titres » possibles.

Revêtu du maillot blaugrana, Dembélé a foulé pour la première fois la mythique pelouse barcelonaise, où il devra essayer de faire oublier le Brésilien Neymar, parti début août au Paris SG pour la somme record de 222 M EUR.

« Cela fait très plaisir. Je suis très content d’être dans ce club, c’est le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs du monde », a lancé l’ailier français au micro, acclamé par le public lorsqu’il a ajouté en catalan « Visca el Barça » (Vive le Barça).

Acheté pour 105 M EUR plus un maximum de 42 M de bonus, l’international français (20 ans, 7 sélections) est devenu vendredi le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du football après celui de Neymar et en attendant le départ de Kylian Mbappé (Monaco) vers le Paris SG pour une somme estimée à 180 M EUR selon plusieurs médias.

Cette affluence de 18.000 personnes, selon la chaîne du club, s’avère honorable mais ce chiffre est cependant loin des 50.000 personnes présentes pour la présentation de Neymar en juin 2013. Certains supporters ont même scandé « Bartomeu démission », mécontents de la politique sportive du président Josep Maria Bartomeu, jugé coupable d’avoir laissé filer l’attaquant brésilien.

’Bien m’intégrer’

En ce sens, l’arrivée de Dembélé est censée apaiser un peu les « socios » (supporters-actionnaires) du club, en attendant peut-être d’autres recrues d’ici la fin du mercato d’été en Espagne, programmée vendredi. La presse évoque notamment les noms du milieu offensif brésilien de Liverpool Philippe Coutinho ou de l’ailier argentin Angel Di Maria (Paris SG).

Arrivé dimanche à Barcelone, Dembélé a passé sa visite médicale lundi matin avant de rejoindre le Camp Nou où il a signé un contrat de cinq ans.

Cette signature a néanmoins été retardé par un « problème bureaucratique », à savoir l’envoi tardif d’un document par le Borussia Dortmund, précédent club du Français, a fait savoir le Barça. Cela a retardé d’environ deux heures le programme de sa présentation, à laquelle assistaient environ une centaine de médias différents.

Vêtu d’un costume trois pièces sombre et d’une chemise blanche, Dembélé a fait une première apparition dans les gradins de la tribune présidentielle pour aller taper dans les mains de plusieurs « aficionados ». Il a aussitôt été acclamé par le public.

Puis, en tenue de footballeur, Dembélé rejoint la pelouse et a enchaîné les jongles des deux pieds avant de prendre la pose pour les photographes et d’échanger quelques passes avec de jeunes joueurs du club.

« Dembouz », qui a hérité du numéro 11 de Neymar, a la lourde tâche de succéder au Brésilien au sein de la ligne d’attaque du Barça, où il devrait évoluer aux côtés du quintuple Ballon d’Or Lionel Messi et de l’avant-centre uruguayen Luis Suarez.

« J’espère bien m’intégrer dans cette équipe, être bien avec tout le monde et avec le public ici dans ce beau stade », a-t-il promis.