Rentrée scolaire: six jeunes sur dix dorment trop peu

Six jeunes sur dix dorment trop peu les semaines d’école, moins de 9 heures par nuit. Ils sont près de 30 % dans ce cas en primaire… et 85 % en secondaire. Et une proportion non négligeable d’élèves dort moins de 7 heures ! Attention : ce manque de sommeil peut influencer négativement les performances scolaires.

En juillet et août, les parents sont souvent beaucoup plus souples avec les horaires. C’est ça aussi les vacances : pouvoir aller dormir plus tard que la normale. Sauf que ça sent la rentrée à plein nez. C’est donc le temps du retour à la normale pour les horaires de sommeil.

Une étude menée en Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès des jeunes de 5 e -6 e primaire, ainsi que du secondaire, a montré que, parmi les enfants de 5 e et 6 e primaires, 72,5 % déclarent disposer de plus de 9h de sommeil par nuit les jours d’école, 25,1 % déclarent disposer de 7 à 9h, et 2,4 % déclarent disposer de moins de 7h.

En secondaire, ils ne sont plus que 14,6 % à déclarer disposer de plus de 9h de sommeil, 70,4 % disposent de 7 à 9h, et 15 % de moins de 7h par nuit les jours d’école. La proportion ne varie pas entre les filles et les garçons, même si des disparités de genre sont retrouvées par tranche d’âge.