Wallonie Picarde : Eddy Vercleven, un habitant d'Estaimpuis, a fait de la figuration pour la deuxième saison de la série «La Trêve»

Eddy est un habitué de la figuration. Il est déjà apparu dans de nombreuses réalisations et la semaine dernière, il a passé une journée sur le tournage de « La Trêve ». Une série made in Belgium qui a choisi les villes de Lessines et de Tournai comme décor.

En cette dernière semaine d’août, les acteurs de la série de la RTBF « La Trêve » ont pris leurs quartiers en Wallonie Picarde. Les villes de Lessines et de Tournai ont été retenues pour faire partie des lieux de tournage de la deuxième saison de cette série made in Belgium. Ils tournent en Wallonie Picarde du 21 au 31 août. Eddy Vercleven a d’ailleurs participé à la première semaine de tournage. Il a en effet tourné pendant une journée, le 24 août à Ollignies, près de Lessines. « J’avais vu la première saison de cette série, que j’avais bien aimée. J’ai donc eu envie de participer à la deuxième saison. C’était une expérience très agréable ! »

Un habitué des plateaux

L’estaimpuisien est loin d’en être à sa première expérience. Les plateaux de tournage, il les connaît puisqu’il a notamment figuré dans « La forêt » de Delinda Jacobs ; Unité 42, de la RTBF et même dans un film de Luc Besson. La figuration est un passe-temps pour le retraité. « Je fais vraiment cela pour l’amusement. Pas du tout pour le défraiement puisque je peux vous le dire, on ne pourrait pas faire cela pour gagner sa vie. Pour « La Trêve », j’ai passé 6 heures sur le plateau et j’ai reçu 30 euros. Mais je m’en fiche, ce n’est pas l’argent qui m’intéresse, mais c’est plutôt l’expérience sur le tournage. Puis, ce que j’aime aussi, c’est le contact avec les équipes et avec les autres figurants. Nous sommes plusieurs figurants à participer à pas mal de tournages ». Eddy s’est inscrit au tournage de « La Trêve » il y a déjà plusieurs mois. « Je connais la cheffe de file ; donc, c’était plus simple. Elle choisit des profils qui correspondent à la description demandée par les producteurs et les propose au metteur en scène qui décide. Pour « La Trêve », j’ai appris la veille que je devais aller sur le plateau le lendemain ». Sous l’impulsion d’Eddy, ses petits-enfants Anouk, 11 ans et Anthime, 9 ans, se sont eux aussi lancés dans la figuration. « Ils ont tourné pendant cinq jours à Waterloo dans un film intitulé « Ma reum », confie le grand-père. « Mais c’est surtout mon petit-fils qui aime vraiment ça. Il revient de vacances le 31 et doit déjà aller sur un tournage à Anvers ».

À Tournai et à Lessines

L’intrigue de « La Trêve » se déroulera toujours dans les Ardennes belges, à Musso, village voisin du lieu principal (et imaginaire) de la première saison. Mais la production a tout de même choisi de tourner en Wallonie Picarde « parce que les lieux leur convenaient bien pour le tournage. Nous avons bien sur un peu triché avec le décor et réalisé des décors intérieurs », explique Ursula Piller, du Bureau d'Accueil de Tournage Cinéma en Hainaut. «Quand les producteurs cherchent quelque chose, ils font la demande chez nous. Nos équipes ont essayé de coller un maximum à ce que la production recherchait. Beaucoup de décors répondaient à leurs attentes ». Concernant cette nouvelle saison, rien n’a filtré et l’intrigue est tenue secrète. Une chose est sure, Yoann Blanc, alias Yoann Peeters dans la série, tiendra toujours l’un des rôles principaux de cette deuxième saison.