Benjamin Maréchal papa: jour 4, ras-le-bol total!

« J’entame ma 5 e nuit à l’hôpital et je craque. La chaleur dans cette chambre est étouffante. Plus de 27 degrés en permanence, de jour comme de nuit. Si Cécile commence à se remettre des effets de la césarienne, nos nuits sont mauvaises. »

« Depuis 48 h, Harry ne dort plus et je découvre la difficulté d’identifier le besoin et donc d’y répondre rapidement. »

Découvrez la chronique complète de Benjamin Maréchal dans notre édition digitale