Circuler en centre-ville à Tournai: notre mode d'emploi de tous les changements récents pour éviter les infractions ou les accidents

Rue des Puits-l’Eau , Quai Dumon, place du Becquerelle… chacun de ces endroits a fait l’objet d’une modification de la mobilité. Et rarement la ville de Tournai a vécu autant de changements en matière de circulation, en si peu de temps. La faute aux travaux, bien sûr, mais pas uniquement… Repérage sur le terrain avec.

Une chose est certaine : les automobilistes qui s’engagent vers Tournai doivent plus que jamais réfléchir et planifier leur itinéraire, sans écouter parfois les indications de leur GPS, sous peine de commettre une infraction ou, pire, d’occasionner un accident. Une dizaine d’endroits, en ville, ont effectivement subi des changements en termes de mobilité des véhicules et sens de circulation.

Nous avons arpenté les rues en compagnie de l’inspecteur principal Damien Derycke. Voici notre mode d’emploi illustré de la circulation à Tournai.