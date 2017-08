Kevin De Bruyne avant Belgique – Gibraltar: "Un match de préparation pour la Grèce"

Kevin De Bruyne est déjà apparu en grande forme en ce début de saison. « J’ai eu des vacances plus longues que les années précédentes et j’ai pu faire toute la préparation », a résumé le joueur de Manchester City.

« Mentalement, ça fait beaucoup quand tu peux avoir des vacances plus longues. Et cette fois, j’ai pu faire les 4-5 semaines de préparation, ce qui n’était pas possible l’an passé avec l’Euro ni il y a deux ans quand j’avais rejoint City : j’avais signé fin juillet et dix jours plus tard, il y avait déjà le premier match. »

De Bruyne est l’un des Diables les plus affutés alors que se profile deux rencontres, face à Gibraltar et la Grèce. « Jeudi, ce sera un match de préparation pour celui de dimanche. Nous devons essayer de faire un 6 sur 6. Tout le monde sait que la Grèce va jouer un peu comme au match aller et qu’il fera chaud au niveau de la température et de l’ambiance dans le stade. Peut-être que les Grecs seront plus offensifs, mais je n’ai pas trop confiance en cela. Nous devrons être très intelligents dans la manière de jouer », a résumé le meneur de jeu.

Comme ses équipiers, De Bruyne n’a pas échappé à une question sur la non-sélection de Radja Nainggolan. « Quand il joue comme il le fait depuis plusieurs années à la Roma, il a sa place ici. Avec le coach, ils sont adultes, ils savent ce qu’il se passe. Pour moi, sur base de ses qualités, il doit être ici. »

De Bruyne est positionné parfois plus haut et parfois plus bas par son entraîneur à City, Pep Guardiola. « Cela dépend de l’adversaire, du match que nous voulons faire. Et nous pouvons faire des changements tactiques pendant la rencontre. Ma position change tout le temps. »

De Bruyne voit bien un duel avec Manchester United pour la conquête de la Premier League. « Les deux équipes ont fait les transferts dont elles avaient besoin. Notre équipe a été renouvelée, avec l’arrivée de plusieurs jeunes joueurs. »