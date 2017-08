Photonews et capture Het Laatste Nieuws

« Renaat, arrête de bai*** ma femme ». L’inscription est claire et inscrite en lettres capitales rouges sur les volets blancs immaculés de la maison principale de Renaat Landuyt. Un message pour le moins interpellant qu’il n’est malheureusement plus possible d’admirer, le bourgmestre de Bruges ayant ordonné à des ouvriers de repeindre les volets pour cacher ces graffitis qu’il ne saurait voir.

Pourtant, dans un premier temps, l’homme ne semblait pas embarrassé plus que cela par les messages puisqu’il n’avait pas cette signification. Une mauvaise interprétation des propos écrits en somme, puisqu’il n’était pas écrit « stop fuck my wife » mais « stop fuck my way » selon Renaat Landuyt. Un message qui ferait écho au mécontentement de certaines personnes à propos de la circulation des bus dans les petites artères du centre-ville.

Une explication plausible qui aurait pu clore cette histoire. Sauf que problème. Quelques heures plus tard, de nouveaux graffitis sont retrouvés sur sa seconde résidence. Et cette fois, le doute n’est plus permis quant à la teneur du message puisque les photos sont prises avant les coups de peinture. « Hier poept Landuyt » (« Ici, bai** Landuyt »).

« Je croyais vraiment qu’il était écrit ’Stop fuck my way’. L’écriture n’était pas très claire non plus. En aucun cas je n’ai voulu modifier le contenu du message. Ce n’est pas du tout mon genre. D’ailleurs, je n’ai rien à cacher » s’est justifié Renaat Landuyt. Si bien que désormais, le doute s’est installé « Je n’ai aucune idée de quoi il s’agit. C’est terrifiant de voir que quelqu’un veut m’intimider de la sorte. Si cette personne a un problème, qu’elle vienne m’en parler de vive voix. C’est blessant pour moi mais aussi pour ma famille ».

Reste à savoir si l’ancien ministre de la Mobilité, marié depuis 33 ans à sa femme, portera plainte ou non.